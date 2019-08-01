昇達科拿下士誼100%股權 陳淑敏將出任董事長

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 以每股 14 元價格，買下射頻天線模組廠士誼科技 (3488-TW) 流通在外 57.67% 股權，今 (1) 日全數完成交割，昇達科董座陳淑敏下月也將出任士誼科技董事長。

士誼科技目前股本 1.56 億元，設廠於台灣桃園中壢工業區，昇達科原已投資取得 42.33% 的股權，並擁有 2 席董事及 1 席監察人席次，今天以每股 14 元價格，收購該公司董事長陳祝英、總經理賴溢昌等持有的 57.67% 股權，士誼科技全數 100% 股權將納入昇達科持有。

士誼科技在 9 月將召開股東臨時會，改選董監事，董事長一職預計將由昇達科董座陳淑敏出任，總經理則由昇達科總經理吳東義出任；士誼科技目前為公開發行公司，昇達科短期內無意將士誼科技推向資本市場，在取得 100% 股權後，預計將撤銷士誼科技的公開發行。

昇達科目前控有生產射頻天線模組的芮特科技 (6514-TW) 股權，設廠於江蘇昆山，同樣生產射頻天線模組的士誼科技，設廠於台灣桃園中壢工業區，形成兩岸生產互補效果，昇達科主管指出，士誼科技與芮特 - KY 的客戶不重疊，兩者未來可形成互補。

士誼科技今年上半年營收營收 1 億元，純益約 600 萬元，以 1.56 億元股本計算，每股純益約 0.38 元，目前每月營收約 2000 餘萬元，預計 8 月起營收將納入昇達科

昇達科上半年稅後純益為 1.43 億元，年增 28.72%，每股純益達 2.53 元；下半年單季業績在高度市場需求拉升下，加上衛星通訊高成長，仍可望持續改寫新高。

昇達科 2019 年第 2 季營收 5.45 億元，毛利率為 40.1%，季增 1.53 個百點，年增 6.37 個百分點，單季稅後純益為 8176 萬元，季增 32.85%，年增率 1%，單季每股純益為 1.44 元。上半年營收 9.95 億元，毛利率為 39.41%，年增 6.13 個百分點。

昇達科去年盈餘每股擬配 3.4 元現金及 0.6 元股票股利，共約 4 元股利，將於 8 月 9 日除權息交易，值得注意的是，昇達科增資除權後股本達 6 億元，已達申請上市股本最低門檻。