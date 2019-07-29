〈神準新廠動土〉今年是營運谷底 明年新品放量、自製率提升 將重返成長軌道

網通廠神準 (3558-TW) 董事長蔡文河今 (29) 日指出，今年是營運谷底，明年無線網路有 Wifi 6、60G 基地台應用，有線網路也有企業端交換器、資安產品，加上自製率比重提升的第 3 隻腳逐漸成形，明年營運將重返成長軌道。

蔡文河坦言，過去有線事業布局執著在高端資料中心，但因為有相當技術門檻，加上市場版圖大致底定，導致發展不如預期，目前來看，下半年營運約略持平上半年。

不過，蔡文河指出，公司發現方向錯了之後，立刻回頭布局企業端交換器產品，100G 的交換器從這個月就開始出貨給陸系電信營運商，明年開始放量，逐漸走向白牌市場，同時有線應用也開始佈局企業端的資安領域，明年有線產品營收占比將過半。

無線網路應用方面，神準也拓新應用，主要是現有產品到未來將面臨競爭，蔡文河舉例，第 2 季已經開始出了 Wifi 6 的產品，但接下要往 Pro AV 應用發展，才能擺脫競爭，60G 基地台新品也已送樣美系網路營運商，預計將於明年放量。

另外，除無線及有線產品 2 隻腳，神準也朝垂直整合布局，積極拉升自製率，目前除 Wifi 天線模組、交換器的電源供應器外，接下來也將跨入金屬機殼應用，預計第 4 季開始出貨，明年交換器自製率可望提升到 2 成以上，交換器生產成本降低，毛利率可望提升至 3-5 個百分點。

蔡文河強調，「今年營運就是谷底」，明年在新品發酵、自製率拉升下，將重返成長軌道，同時加上品牌比重提升，將助攻獲利表現。