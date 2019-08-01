上路僅1個月 日本小7行動支付忍痛結束服務！

由日本超商的 7-Eleven 母體，7&i 控股 (3382-JP) 在今年 7 月 1 日所推出的電子支付服務「7Pay」，於今 (1) 日宣布將在 9 月底結束服務。在上路後短短 3 個月內，就匆匆結束了該項行動支付服務。

(圖片：Investing.com)

7&i 控股在 1 日下午於東京舉行的記者會上表示，該項服務自 7 月 1 日展開以來，就發生遭到不明人士惡用的情事。由於在相關的資安對策需耗費龐大時間，還有在信用回復上也有相當難度，也因此毅然決然的作出自市場撤退的決定。

7Ppay 行動支付服務，將於 9 月底結束服務。而自 10 月 1 日起，對於尚有儲值餘額的消費者們，也將進行退費的動作。

7&i 控股這家規模龐大的 IT 與零售企業，在傾心投入的行動支付服務嚐到苦果，對該企業未來成長，預計將造成莫大打擊。

7Pay 在 7 月 1 日推出後，於 7 月 3 日就被爆出有使用者的儲值帳戶遭不明人士惡用，並傳出有高達數百人受害。截至 7 月 29 日為止時，7&i 控股共認定有 807 名消費者受害，損失金額約 3860 萬日圓。

在當時事發後，7&i 控股也採取了緊急應變，除了停止透過信用卡交易的儲值功能，也呼籲消費者們小心管理自己的帳號及密碼。另外在系統的「重新設定密碼」的介面上，也作了機制上的改善。

但是結果上，最終還是難逃結束服務的命運。