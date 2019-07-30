〈純網銀放榜〉三搶二變全過關 三個原因為開放髮夾彎

台灣純網銀今 (30) 日揭曉，金管會主委顧立雄宣布，經審查會共識決，將來銀行、LINE Bank、樂天商銀 3 家均獲得執照，面對從「三搶二」到通通有獎，顧立雄解釋原因有三，分別是營運模式各有不同、目標客群也有差異、加上參採他國經驗家數界線並非絕對，因此最終決議，讓 3 家全數通過。

台灣首度有純網銀，共有三家純網銀報送申請，分別包括：「將來商業銀行」發起人為中華電信、兆豐銀行等；「連線商業銀行 (LINE Bank)」發起人為台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦商業銀行等；「樂天國際商業銀行」發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金。

顧立雄表示，金管會原規劃開放設立 2 家純網銀，主要是為了適度管理市場競爭壓力，不過，經實際審查評選，因為 3 家申請人所提的營運模式不同，目標客群也有差異，3 家均有助提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，每位不同評審都各有給 3 家第一名的狀況，最後分數打出來結果也符合設立許可。

其中，有關營運模式不同、目標客群也有差異，顧立雄舉例，LINE 就是社群起家，目標客群在 LINE 社群生態圈使用者；樂天主要針對 35-55 歲白領階級、其股東集團的既有客戶、以及對日式金融服務有興趣的客戶；而國家隊的將來銀行則主要補足舊有金融體系不足，傳統銀行低關注度、或是具有一定資歷卻無薪資證明的「小白」客戶。

顧立雄進一步舉例，LINE Bank 提供透過 LINE 社群朋友清單進行轉帳、分帳、及收付款，主帳戶也可以預約轉帳到子帳戶，並提供主帳戶對子帳戶資金水位的管理功能，另外有一站式旅遊服務等等，串聯場域將通訊、金融服務等結合。

將來銀行部分，將推出智慧生活小助手，提供社群帳戶讓客戶即時掌握帳戶狀況，可以直接連結存款帳戶，主動提醒週期性繳費、並連結帳戶扣款，還可提供短天期周轉金，客戶還可隨時查詢信用成數、可借額度，動用只要填寫 KYC，並透過線上智能審核動撥額度。

樂天商銀則用「點數經濟」黏著客戶，以超級點數來串聯跨境生態系，且透過樂天提供台日 o2o 體驗，還規劃推出台外幣數位帳戶、台日雙幣提款卡等。

不只如此，顧立雄還指出，金管會還參考近期香港已陸續核發 8 家純網銀執照，新加坡宣布將開放 5 張執照，韓國除現有 2 家純網銀外，今年亦再開放申請設立，顯示純網銀的家數界線並非絕對，且依日本及韓國經驗，純網銀市占率仍低，對實體銀行與市場競爭之影響尚屬有限，故審查會建議可考量許可 3 家籌備處設立純網銀。

顧立雄表示，金管會參採審查會建議，許可連線商業銀行籌備處、將來商業銀行籌備處及樂天國際商業銀行籌備處設立純網銀，期許該 3 家純網銀設立後，透過新營運模式及新科技使用，帶動市場創新及相關產業發展，發揮鯰魚效應，並落實普惠金融。