台灣Pay搶市占率攜手四大超商 祭40%回饋率搶客

行動支付市場戰火正熾，包括 Line Pay、街口支付為搶市占率打的火熱，由政府官方主導台灣 Pay ，鎖定暑假消費商機繼續砸錢拚優惠，祭出四大超商消費滿額回饋率 40%，部分通路還可直接折抵消費金額，試圖用有感回饋擴大市占率。

目前行動支付市場，主要以 Line Pay、街口支付、Pi 錢包與台灣 Pay 四大品牌為主，台灣 Pay 自 2017 年 11 月上路後，靠著官方與公股行庫積推廣，以鴨子划水的方式，累積逾 500 萬名用戶，但資策會調查，國人常用的前五大行動支付仍以 Line Pay 與街口支付為主，台灣 Pay 墊底相對弱勢。

面對競爭激烈的市場，台灣 Pay 近年積極結盟通路業者，找上四大超商拓展通路，並接連祭出消費回饋希望提高使用率並增加新用戶，繼 7 月的指定通路購物回饋後，鎖定四大超商推出消費滿額除可享回饋金外還能直接折抵消費金額。

根據台灣 Pay 規劃，首波活動由 7-11 打頭陣，明 (31) 日起到 8 月 21 日止，每周三上午 7 點到晚上 11 點到超商單筆消費滿 250 元並以台灣 Pay 支付可現折 100 元消費金額。

第二波則由全家、萊爾富與 OK 超商接棒，其 8 月 14 日凌晨起到 8 月 27 日前，在全家或萊爾富超商單筆消費滿 100 元，以台灣 Pay 支付可現折 40 元。

另外，OK 超商單筆消費滿 100 元並台灣 Pay 支付也能獲得 40 元折價券，並於下次消費折抵。