〈機構報告〉IDC：今年第二季全球智慧型手機出貨量下跌2.3%

根據研究機構 IDC 最新的報告顯示，今年 (2019 年) 第二季全球智慧型手機出貨量年減 2.3%，來到 3.332 億支。其中，南韓的三星排名第一，中國的華為緊追其後，蘋果 (AAPL-US) 則排名第三。

今年第二季全球智慧型手機出貨排名 (圖片：IDC)

報告顯示，全球智慧型手機出貨量在中國和美國市場經歷了嚴重的單季下滑。然而，在中國地區今年上半年的下滑幅度不如 2018 年下半年那麼嚴重，表明全球最大的單一市場正在復甦。亞太地區 (不包括日本和中國) 則繼續保持 2018 年的強勁趨勢，受惠於印度和東南亞市場的成長，第二季出貨量成長超過 3%。

IDC 研究經理 Anthony Scarsella 表示：「儘管整體市場仍處於下滑狀態，但第二季的數據表明，市場再次開始穩定，需求開始回升。」他認為，關鍵驅動因素是中端設備的改良與升級，提供優質的設計和功能，同時更為平價，因此更吸引消費者。

從個別公司來看，三星在今年第二季維持市場領先地位，智慧型手機出貨量年增 5.5%，達到 7550 萬支。該公司的 A 系列設備在本季的銷售表現良好，特別是 Samsung Galaxy A50 和 A70。

而華為的出貨量在今年第二季成長了 8.3%，達到 5870 萬支。考慮到美中貿易緊張局勢以及市場的不確定性，這個表現優於預期。華為在中國的出貨量創下歷史新高，佔華為第二季度整體出貨量的 62% (3640 萬支)。在中國市場成功部分原因在於美祭出禁令後，華為將重要的人力資源重新調回中國，重點關注中國低線城市的分銷渠道管理。該公司 4 月中旬推出的 P30 和 P30 Pro 的銷售也因為之前的 P20 系列銷售強勁，帶來了正面的連鎖效應。

蘋果在今年第二季則出貨了 3380 萬支 iPhone，與去年同期相比大幅下降，年減 18.2%。不過，考慮到 iPhone 升級計劃的成功以及蘋果通過各項渠道銷售新 iPhone 的能力，該公司在市場中仍占一定的主導地位。儘管市佔率和銷售價格略有下降，iPhone 的用戶數仍在繼續成長。