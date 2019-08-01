華為禁令鬆綁 英特爾CEO：一直在向華為供貨並已提交許可證申請

在美政府放寬對華為的限制後，美國企業可通過申請豁免許可，以恢復向華為的供貨。據報導，科技巨頭英特爾 (INTC-US) 已向美國政府提出了向華為出售部分產品的許可證申請。

在今年初，華為被美政府列入「實體名單」當中，限制美國公司向華為出售零組件。在 G20 峰會和習川會後，美國總統川普曾表示，將允許美國企業向華為供貨。對此，美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則回應表示政府同意美企向華為出售產品，但只限於全球皆可購買到的一般商品，並不包含敏感的國家安全相關產品。美國供應商在獲得政府許可後，才能恢復向華為的銷售。

英特爾執行長 Bob Swan 表示，在確定哪些產品「符合法律規定」之後，該公司在第二季仍持續向華為銷售部分產品。隨著新的政策，公司必須獲得許可證才能繼續向華為出售，而英特爾也已經這麼做了。當被問及英特爾獲得哪些產品的許可時，Swan 表示主要是一般運算用途的晶片，賣給華為也不會給國家帶來任何安全風險。不過他也表示，不確定申請通過需要多長的時間。

報導中指稱，對華為的限制在一定程度上為相關的美國供應商帶來了打擊。今年 6 月份，華為曾表示，由於被列入美國的黑名單當中，該公司正在取消新一代筆記型電腦發布計畫。不過，儘管如此，華為在今年上半年的營收年增率仍成長超過 23%。