英特爾：由於美中貿易戰加劇 正評估調整全球供應鏈

據《彭博》報導，英特爾 (INTC-US) 執行長 Bob Swan 週日 (16 日) 表示，由於美中貿易戰日趨激烈，公司正在評估全球供應鏈，可能將部分供應鏈移出中國。

Swan 表示，英特爾不認為關稅是「推動全球貿易的有效方式」，即使公司能設法避開影響，但仍建議相關政府應進行建設性的對話。

Swan 並未詳述英特爾可能做出的改變，但一定會有所調整，以減少產品由中國直接輸入美國，面臨額外的關稅。

美國總統川普正尋求與中國達成協議，但他一直認為，中國及其他貿易夥伴一直占美國便宜，他在近 1 年來增加了多種進口商品的關稅，並鼓勵美國企業將生產轉回國內。

不過，談判以來的不確定性，一直在給類似英特爾這樣的公司帶來壓力。而中國政府也發出信號，如果經濟陷入困境，可能不會有類似過去的大規模刺激措施。這使得英特爾已下調全年營收預期，理由為「中國逆風」。

除了英特爾之外，傳蘋果也擬定 B 計畫，要讓鴻海在中國境外生產所有銷往美國的 iPhone。而大陸富士康科技集團今在官方微信上發表聲明，表示近期關於富士康撤離大陸的消息是不實謠言，富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。

川普在前段期間的推特上則多次表態，稱他樂於對中國加課關稅，因為這會使廠商離開中國，北京也將因擔心這種情況，而願意與美國恢復談判。