蘋果非手機產品動能可期 郭明錤點名台廠供應鏈將受惠

蘋果 (AAPL-US) 日前公布最新一季財報，雖然單就 iPhone 手機營收年減 12%，但在 MacBook、iPad、Apple Watch 與 AirPods 營收表現卻優於預期，中國天風國際分析師郭明錤表示，相關台廠供應鏈嘉聯益 (6153-TW)、精元 (2387-TW)、茂林 (4935-TW)、科嘉 (5215-TW)、GIS-KY(6456-TW) 與英業達 (2356-TW) 等，可望受惠。

郭明錤表示，今年 MacBook 出貨量預估將年增 0-5%、明年將年增 5-10%，主要是因新 macOS Catalina 可將 iPad 當作第二個螢幕、並支持 iPadOS app 強化 macOS 生態，新機也將改採剪刀腳鍵盤，提升使用者輸入體驗，預期包含長盈精密、軟板廠嘉聯益、鍵盤供應商精元、茂林、科嘉等供應鏈將受惠。

平板方面，郭明錤指出，上半年在低價 iPad 推出後，帶動市場出貨，預期新 iPadOS 將能結合 MacBook 改善生產力體驗，今明兩年的出貨量更可年增 5-10% 及 10-15%，除嘉聯益、精元外，包含京東方、東山精密、觸控模組廠業成 GIS-KY 也將受惠。

穿戴裝置方面，郭明錤指出，Apple Watch 在健康需求及改善續航力，今明兩年也將有 5-10%、10-20% 年增，而 AirPods 在 TWS 市場需求強勁，預期在蘋果新機帶動下，將持續站穩 TWS 領先地位，今年出貨量將年增 60-70%，明年也將有 50-60%，相關組裝廠立訊精密、環旭電子、嘉聯益、歌爾聲學、英業達、Amkor 都會受惠。

郭明錤表示，雖然蘋果 iPhone 的成長趨緩，但預期下半年在 MacBook、iPad、Apple Watch 與 AirPods 等非手機的成長仍值得期待，不過仍須留意新品生產狀況、美中貿易戰後續。