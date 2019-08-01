盤前財經大事搶先讀2019年8月1日

今日操盤前瞻

台灣 7 月製造業 PMI

南韓 7 月 CPI

英國央行利率決策

法說會：台達電、瑞昱、大聯大、譜瑞 - KY

除權息：統一、生達、花仙子、億光、兆赫、安泰銀、第一保、信邦、欣陸、力成、必應、致新等

三分鐘掌握 Fed 決策：保險降息、非降息循環啟動、提前結束縮表

美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (31 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點，至 2.00%-2.25% 的區間，為 2008 年底來首次降息，認為降息是因為考量全球發展對經濟前景的影響，以及溫和通膨壓力。閱讀全文...

白宮：與中國的貿易談判 將於 9 月初持續進行

白宮在週三發布的聲明中說，與中國進行的一項 "強制性貿易協定" 的協商，預期將於 9 月初在華盛頓持續進行。美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽週二與週三在上海，與中國對等官員討論貿易問題。白宮說，這次的談判結果具有 "建設性"。閱讀全文...

〈中華電法說〉行動市場仍激烈 Q2 獲利雙率雙降 EPS 1.1 元

中華電 (2412-TW) 昨日舉辦線上法說，並公布第 2 季稅後純益 85.7 億元，季增 2.4%，年減 13%，每股純益 1.1 元；上半年稅後純益 169.2 億元，年減 8.98%，每股純益 2.18 元，董事長謝繼茂表示，雖行動市場依舊競爭激烈，但申辦 iPhone 方案客戶明顯增加，有助彌補 499 營運缺口。閱讀全文...

〈聯發科法說〉本季三大產品助攻 營收估增最多 14% 毛利率上看 43%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (31) 日舉辦線上法說，展望第 3 季，執行長蔡力行表示，三大應用平台穩健成長，其中，行動運算平台進入傳統旺季，拉貨動能強勁，而成長型產品則有 2 位數成長，智能家庭受惠客戶數倍增，後市可期，三大產品帶動下，營收估增達 653-702 億元之間，季增 6-14%，毛利率估達 40-43%。閱讀全文...

無序脫歐準備好了！英政府再端 21 億英鎊展決心

英國正加大對 10 月可能「無序脫歐」的準備，政府宣布增加一筆達 21 億英鎊 (約 26 億美元) 資金來應對，以確保全國的政府部門，已經為離開歐洲做好準備。英國新任財政部長 Sajid Javid 表示，將全力以赴幫助英國在 10 月底順利脫歐。閱讀全文...