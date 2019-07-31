〈蘋果財報優〉AirPods展望看俏 組裝廠英業達受惠

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 公布最新一季財報，雖然單就 iPhone 手機營收年減 12%，但在 AirPods 等穿戴式裝置銷量卻逆勢成長，蘋果財務長 Luca Maestri 指出，該產品別正以年增 50% 以上成長，台代工廠英業達 (2356-TW) 有望受惠。

蘋果財務長 Luca Maestri 表示，包含 Mac 及穿戴裝置 (Apple Watch、AirPods 和 Beats 耳機) 表現強勁，抵銷了 iPhone 營收低於預期的負面衝擊，預期穿戴裝置產品仍以年增 50% 以上加速成長。

法人表示，展望下半年英業達在智慧裝置成長空間仍大，主要來自於 AirPods 和 Sonos 的訂單推升，至於筆電產品則仍受 CPU 問題影響，預估最快 8 月過後狀況才會逐步緩解，全年營收將持平去年，伺服器方面，同樣預期維持去年水準。

英業達 6 月受客戶在第 2 季末急單拉貨，帶動出貨、營收成長，不過由於基期相對高，法人認為，本季筆電、伺服器產品成長幅度放緩，出貨估持平第 2 季，但相比之下智慧裝置 (Smart device) 出貨仍可望成長個位數，將支撐第 3 季表現。

英業達第 2 季營收 1278.03 億元，季增 11.26%、年增 0.71%，累計今年上半年營收 2426.69 億元，年增 4.73%。