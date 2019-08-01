聯發科後市看俏 外資紛紛看好 股價一度逼近前高

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 第二季營收告捷，其中毛利率 41.9%、營益率 10% 更創 15 季以來新高，下半年搭上 5G 和 IoT 商機，預計將有穩定營收成長。最新外資報告出爐顯示，聯發科前景樂觀，全球龐大 5G 需求將拉升成長動能，外資紛紛喊進，目標價最高上看 420 元，其餘則落在 365 元至 420 元區間。

聯發科第二季營收強勁，雙率創 15 季以來新高，強勁動能將持續延燒，且伴隨 5G、IoT 等市場興起，有望在下半年甚至未來帶來龐大的機會和營收，外資一片看好。

其中摩根大通將目標價上調至 370 元，並給出「優於市場」評級。報告表示，聯發科第二季亮眼的獲利表現，主要受 TWS(真無線藍牙耳機)、PMIC(電源管理 IC)、ASIC(系統單晶片) 和 WIFI 需求帶動，其中行動運算平台、TWS、IoT 等相關產品都將貢獻第三季營收。且為因應企業 ASIC 潛在需求成長，聯發科未來一年內將推出一系列 ASIC 產品，5G SOC(系統單晶片) 更是未來的主流，聯發科有望搭上第一波浪潮，搶下中國 10-20% 的市佔率。

花旗最新報告指出，聯發科第二季表現優於預期，第三季也有望持續成長，而日前蘋果併購英特爾 (Intel) 晶片部門，對於聯發科下半年營收不會有特別影響。未來主要將面對來自高通 (QCOM) 的競爭，但對於鎖定高端市場的聯發科，或許將是營收成長的催化劑，因此給予「買入」評級，目標價 374 元。

而麥格理銀行表示，第三季各產品組合強勁且毛利率將有所增長，但其中車用 ASIC 的貢獻仍有限，最遲至 2021 年才能見到成長。5G 方面，聯發科預估 2020 年全球 5G 手機將有 1.4 億需求，高於六月預期，第一款 5G SOC 也將於第三季送驗，明年第一季以 7 奈米製程量產。麥格理銀行相信，聯發科於中國移動 5G 測試的優質表現，將使其擁有良好的市場地位，因此喊出「優於市場」評價，目標價 365 元。