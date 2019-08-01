〈自由行陸客遭限縮〉觀光、百貨和餐飲業遭利空襲擊 下半年營運逢壓

中國 7 月 31 日無預警公告，今 (1) 日起暫停發放 47 個自由行城市人民來台的自由行通行證，首度對來台自由行管制，對國內觀光、旅遊和內需消費業者均是利空，苦衝擊觀光、餐飲和百貨股後續營運表現。

受陸客來台旅客恐大幅減少的衝擊，相關族群今日股價皆湧現賣壓，華園 (2702-TW)、富驛 - KY(2724-TW) 均跌逾半根停板，晶華 (2707-TW)、高野 (2736-TW) 跌逾 3%，國賓 (2704-TW)、六福 (2705-TW) 和雲品 (2748-TW) 跌 1% 上下。

餐飲股中，新天地 (8940-TW) 賣壓較重跌逾 4%，美食 - KY(2723-TW) 跌逾 3%，漢來美食 (1268-TW) 和瓦城 (2729-TW) 則跌逾 1%。

據觀光局統計，今年上半年來台觀光客達 597 萬人次，年增約 12%，其中，以中國旅客 167 萬人次最多，年增幅更高達 27.68%，占整體來台旅客比重 28%。

原先觀光局認為，陸客成長趨勢將持續到 10 月，全年有機會突破 320 萬人，然而，中國無預警限縮自由行陸客，市場擔憂，恐不利接下來的觀光業景氣。

觀光局表示，每月平均有 10 萬人次的陸客自由行，若從 8 月起算到隔年 2 月，將影響 70 萬人次，不過，陸客暫不至忽然歸零，後續對我國觀光產值造成多大衝擊還要觀察。

亞都麗緻總經理徐儷萍表示，此消息對觀光產業鏈將造成影響，不過，亞都麗緻以商務客、日客，相對較不受衝擊。

法人指出，自由行陸客是來台旅客中，平均消費額最高的一群，除以自由行旅客為主的飯店業首當其衝，衝擊效應恐漫延到伴手禮、百貨及餐飲業者，中國官方後續是否還將祭出限制團客手段，影響下半年整體觀光業景氣，仍有待觀察。