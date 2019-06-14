鳳凰強攻自由行、郵輪旅遊市場 轉投資二大異業為長線動能

旅遊業者鳳凰旅遊 (5706-TW) 今 (14) 日召開股東常會，展望後市，鳳凰指出，將強化自由行一站購足，同時看好郵輪市場尚處成長期，也將加強推廣銷售，此外，已開始布局異業成長動能，包括美食街經營、飯店投資等，將成為長線成長潛力。

鳳凰指出，旅遊產品因自由行個人化需求已呈現碎片化趨勢，結合有競爭性的機位、訂房後台，來強化自由行一站購足，並提供消費者感到方便安心的機制，是必要因應之道。

另外，由於目前郵輪旅遊市場尚處在成長期，鳳凰除配合短線包船業務外，也會積極爭取大型郵輪公司航程銷售代理。

鳳凰看好，長線郵輪市場如阿拉斯加、地中海和阿拉伯海等行程都有一定市場需求，同時，歐洲河輪行程也是今年推廣重點之一，將以產品發表會型式，針對目標族群推廣。

鳳凰總經理卞傑民進一步說明，旗下「好食嗑 HAUSFOOD」美食街新品牌在新北市土城日月光廣場推出以來，至今營運近 11 個月，雖持續尋找其他可能進駐的標的，但仍待第一個據點表現穩定後才考慮拓點，目前占營收比重仍相當微小。

另一方面，鳳凰和承億文旅、高雄鑫富都建設結盟打造的小琉球地區休閒飯店，目前還在興建中，預計最快 2021 年完工開幕。

鳳凰日前已公告，以投資為目的取得高雄市前金民生區不動產，卞傑民說明，預計此將發展成另一家飯店，鳳凰作為業主，未來將有穩定的租金收入。