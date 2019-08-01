外資點名華為停止5G基站採購 台業者：目前仍持續正常拉貨中

外資券商最新報告指出，華為停止 8 月 5G 基站組件採購案，恐影響 PCB 供應鏈業績表現，不過根據供應華為基地台的台系供應商指出，華為基地台零組件至目前為止，仍持續下單並拉貨，只是拉貨力道略較第 2 季稍減。

台 PCB 廠承接華為訂單，主要集中在手機 PCB 上，包括健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 等，並無台 PCB 廠承接華為 5G 基站 PCB 訂單，因此，外資消息指華為將停止基地台 PCB 採購，並不受到影響。

不過，進一步而言，就實際市場業務來看，台廠透露，整體華為基地台零組件，至目前仍持續下單並拉貨，但出貨量較第 2 季全面大規模拉貨略低，只是仍屬正常出貨。

華為第 2 季全面備貨以手機零組件最明顯，華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等廠，營收都較去年同期成長，華通第 2 季營收更達 120.84 億元，創歷年同季新高，主要就是受惠華為 P30、P30 pro 等高階機種下單、拉貨的結果。

華通 6 月營收站穩 40 億元，單季營收以 120.84 億元，創歷年同期新高，受惠經濟規模挹注，毛利率可望較第 1 季的 10.43% 回升，主要在華為高階手機板出貨順利帶動。