〈聯發科展望〉全年營收、毛利率雙成長目標 可望順利達陣

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 召開線上法說會，展望第 3 季，執行長蔡力行指出，大環境仍存在不確定因素，但聯發科平衡三大類產品，營收可望穩健成長，同時，公司持續強化產品組合，今年營收與毛利率雙成長目標，有信心可以達陣。

蔡力行強調，行動運算平台方面，手機產品主要受 5G 晶片需求推升，目前第 1 代 SOC 晶片已送樣給客戶，預計明年上半年將隨客戶 5G 手機出貨，第 2 代 SOC 將於明年上半年量產。

而在 4G 晶片部分，聯發科推出 G90 晶片增加遊戲體驗，預計 G90 晶片不只侷限在電競手機上，將推展至各類型產品，綜合兩大助力，將延續第 2 季成長動能至第 3 季。

成長型產品中，包含物聯網 (AIOT)、客製化晶片 (ASIC) 與電源管理三大產品，其中物聯網、TWS 藍牙耳機、智能音箱等產品需求成長，未來將瞄準智能家居與智能工廠應用；ASIC 也有不錯需求，產品應用在大數據運算相關；電源管理晶片綜效也持續發揮，整體成長型產品，第 3 季將延續第 2 季動能成長。

車用電子方面，蔡力行認為，也有不錯進展，但今年車市疲弱，預計明年將倍數成長，只是占營收比重不大；且車用認證時間長，因此營收貢獻等待期長，目前仍處於前期階段。

成熟型產品部分，電視晶片表現也不俗，未來電視晶片將導入 AI 功能，此區塊今年獲利結構，將朝正面發展機會。

展望本季，綜合三大類產品的預期後，蔡力行認為，以 1 美元兌換新台幣 31.2 元來看，本季營收估達 653 至 702 億元之間，季增 6% 至 14%；毛利率估達 40-43%，費用率估 29-33%。