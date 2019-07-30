5G商機來臨 外資看好聯發科明年營運 法說前喊買目標價調升至370元

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 將在明日召開法說，外資提前出具報告指出，聯發科 4G 產品已通過學習曲線，毛利率將逐漸回穩，估第 2 季可望突破第 1 季的 40%，此外 5G 發酵期逐漸來臨，可望帶動營收成長，維持買進評等，並上調目標價至 370 元。

外資指出，聯發科 4G 產品已達學習曲線上緣，加上競爭者著重在 5G 等高成長性新產品，晶片毛利率逐漸回穩，今年第一季聯發科毛利率達法說設定的目標 40%，第二季及下半年可望持續成長，有助營運表現。

在 5G SoC(系統單晶片) 方面，外資表示，聯發科晶片恐無法趕在明年第一季問世，而華為受美國禁令影響，決定加快 5G 計畫，使得手機競爭者倍感壓力，其中中國手機大廠 OPPO，為搶先市場，將把新品上市時間，從明年 3 月移至 1 月，在聯發科晶片尚未問世的前提下，OPPO 恐琵琶別抱到聯發科對手高通，影響明年上半年 5G 晶片出貨貢獻度。

外資認為，聯發科 5G 晶片最快要到明年第 2 季末才會量產，將瞄準人民幣 2500-3000 元的市場，該市場是聯發科擅長領域，隨著量產上市後，將可為聯發科營收帶來成長動能，維持買進評等並將目標價上調至 370 元。