【華冠投顧】大盤力守10799 5G重回主流

2019.07.31 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

昨晚美股雖然因為川普放話譴責中國未購買農產品而影響開盤下跌，四大指數終場也收跌，但是四大指數是同步收紅 K，代表短線中美貿易戰在川普這邊的放話影響程度已經大幅頓化，而今晚美國將公布利率決策，若降息一碼市場是否會以利多出盡反應將會是觀察重點，若無利多出盡現象，盤勢將再度回歸基本面機會大，在科技業財報大多優於預期與近期數據表現還可以的狀況下，盤勢走穩重回緩步上攻機會大，而台股則是將迎接 7 月份營收公佈。

回到台股，大盤盤中一度重挫超過 70 點，跌破重要觀察點 10799，但 10 點半過後反轉向上終場收回 10799 之上化解轉弱危機，技術指標方面 KD 也回到 50 附近，明後兩天只需要守穩 10799，待 KD 再次往上攻擊很有機會帶動大盤再挑戰前高，當然承前段，今晚的利率決策市場的反應也是非常重要，今天大盤的下影線低點 10754 也會是短線觀察重點，弱破容易再次引發多殺多的可能。

#個股方面

今日早盤雖然盤勢偏弱，但是 5G 族群相對有撐，有主流裙帶效應的狀況，從上游的銅箔基板 6213 聯茂領頭帶動 2383 台光電及 6274 台燿攻擊，基地台的 3596 智易、4906 正文，再到昨天殺聲隆隆的散熱族群指標 6230 超眾、3324 雙鴻，日內出現明顯的族群連動，只要連動能持續，相關的 AI 至機器人概念到伺服器等終端需求就有機會連動，可以多作留意。

而太陽能族群前兩日扮演強勢族群，今日也稍有族群性表現，雖然連兩天漲停的 6244 茂迪今天進入整理，但上游太陽能矽晶圓的 2406 國碩、3686 達能、5483 中美晶、9157 陽光能源 - DR 今天都有表現，也可留意太陽能相關族群的連動。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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