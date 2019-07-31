除了台灣股，你也該存外國股

不少投資人一定聽過存股策略，只要買進年年獲利成長，且股利配發穩定的公司，就可以幫自己打造良好的現金流來源。「鉅亨買基金」提醒投資人，存股不只可以存台灣股票，外國同樣有非常多此類優質的公司，透過買進全球高股息基金存外國股票，將為投資人帶來更多好處。

1. 存股策略有沒有效？

買進推薦存股標的，10 年累積股利與本金變化

資料來源：Bloomberg、智富雜誌，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

買進如兆豐金、大台北瓦斯此類現金流穩定且倒閉機率極低的公司股票，在穩定領取股利的同時，本金還有成長機會，聽起來是良好的投資策略。我們實際回測後發現，假設投資人於 2009 年 6 月看到智富雜誌（Smart）的定存概念股文章後，便將 100 萬資金分散在 6 檔推薦股票並持有至今，平均每月領到 6,000 元的股利，累積股利高達 72 萬元。除了領到股利外，本金也成長至 152 萬元，回測效果優異。

2. 不只可以存台灣股，透過基金還可以存全球股

檢視並發現存股策略有效後，下個問題便是，只能存台灣股票嗎？其他國家的股票難道就不行？下圖為同樣 2009 年 6 月至今，假設投資人分散並買入 6 檔台灣推薦股票，或是全數買入全球高股息類股，兩者本金加累積配息的變化比較。存台灣股策略由於持有標的較集中，波動程度明顯較大；而分散在 23 個已開發國家中 337 檔股票的存外國股策略，波動程度顯著降低，本金與累積配息相加後金額也略高於存台灣股策略（233 萬與 225 萬）。

本金加配息，存「全球股」策略佳

資料來源：Bloomberg、智富雜誌，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 全球高股息指數，資料日期：2019/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 雞蛋不應該放同一個籃子，退休金流也是

退休金三大支柱

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/7/31。

雞蛋不要放在同一個籃子裡，絕對是投資路上最重要的警句之一，在準備退休金流的路上，這句話也該被反覆拿出來審視。退休金流可分為三層，分別是國民年金、勞工保險等組成的法定公共年金、勞工退休金制度的法定職業年金，與自行準備的個人保障。第一與第二層的保障等於建立在台灣這兩個字之上，只要台灣經濟狀況良好、政府財政體制健全且新台幣實質購買力穩定，這兩層收入應足夠支付部份退休開支。但若台灣經濟狀況不好、財政收支長期失衡或新台幣實質購買力大幅滑落時，此兩層收入很可能不夠撐起退休需求，如果第三層的個人保障也都放在台灣股票時，等同於三層保障同時失去功效。建議投資人應該第三層保障分散在不同國家與不同幣別資產，以分散本地經濟遭受衝擊的風險。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分散是鐵則，存股族也該納入全球高股息基金

對於存股族來說，全球高股息基金除了同樣由優質高配息股票組成外，無論在國家、貨幣或產業配置都更分散，存台灣股之外，存外國股票也是投資人的好選擇。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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