【日盛投顧】指數量縮整理跌幅收斂

◆盤勢分析

1. 週三雖然蘋果財報優於預期，台股開盤仍是向下探低，盤中由權值股 3008 大立光翻紅，帶動部分蘋概股回神，指數跌幅收斂，下跌 7.09 點，跌幅 0.07%，收在 10,823.81 點，成交金額為 1286.82 億元。三大法人合計賣超 64.83 億元，外資賣超 42.47 億元、投信買超 3.53 億元、自營商賣超 25.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，留有下引線，7/31 低點 (約 10754 點) 可視為短線支撐。

（2）、均線：支撐為季線 (約 10665 點) 附近，壓力為 11000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（41）低於 50，短線整理格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.31%，收在 141.23 點，相較加權指數強勢。支撐為季線 (約 137 點) 附近，壓力為約 143 點，KD 指標反轉向下，9 日 K 值（53）高於 50，短線進入整理。

4. 觀盤重點：指數月線能否快速站回，市場人氣是否回籠，帶動量能呈現價漲量增表現，持續觀望美、中貿易戰後續動向，台股選股方向可留意半導體、運動休閒、PCB、內需、5G、高殖利率等。

PCB、內需、散熱模組、網路通訊、矽晶圓、運動休閒相對強勁

1.PCB：5G 及行動裝置需求提振，族群個股輪漲表現，如 6213 聯茂、6269 台郡、8039 台虹、2367 燿華、2313 華通、6274 台燿、3044 健鼎等股價逆勢收紅。相關個股如 ABF 載板 3037 欣興、8046 南電、4958 臻鼎 - KY、2383 台光電等仍可偏多追蹤。

2.5G：5G 商機將至，相關個股營運有望受惠，如散熱模組 6230 超眾、3324 雙鴻、網通設備 3596 智易、5388 中磊、2345 智邦、PA 族群 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新等中長期可留意。

3. 內需：食品股節慶旺季帶動 1215 卜蜂、1227 佳格、1218 泰山、1210 大成等股價走升；百貨 2903 遠百、觀光 2723 美食 - KY、2732 六角等內需族群較不受中美貿易紛擾影響。

4. 運動休閒：運動需求產業旺，加上 2020 東京奧運，運動器材 1515 力山、1736 喬山、電動自行車 9921 巨大等股價漲逾 2%，其餘運動休閒相關個股如製鞋 9802 鈺齊 - KY、9910 豐泰、9938 百和、9904 寶成、休閒車 5288 豐祥 - KY、9914 美利達、高爾夫 6670 復盛應用、8928 鉅明等皆可留意。

5. 矽晶圓：產業出貨近期創 6 季新低，股價呈現修正後反彈，如 6488 環球晶、6182 合晶、3707 漢磊、3016 嘉晶、3532 台勝科等。