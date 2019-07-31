台股盤後－大立光撐盤 尾盤跌幅收斂小跌7點 守住10800點

儘管蘋果財報優預期，台股今 (31) 日仍區間震盪，蘋概三王中，大立光、鴻海逆勢撐盤，台積電則盤下震盪，拖累大盤表現，盤中一度跌破 10800 點關卡，最低來到 10754 點，終場加權股價指數下跌 7.09 點或 0.07%，收在 10823.81 點，成交量 1282.48 億元，失守 5 日線，不過站回 10800 點關卡。

觀察權蘋概三王表現，台積電回檔呈現盤下震盪，股王大立光、鴻海則扮演撐盤角色，大立光午盤過後買單進場，推升股價走高，終場漲逾 3%，鴻海也有 1% 以上漲幅。

受惠蘋果財報優預期，相關概念股漲跌互見，軟板大廠台郡直攻漲停，傳出重返蘋果供應鏈的精元漲逾 8%，觸控模組廠業成 GIS-KY 也有 6% 漲幅，另外包含燿華、光洋科、智原、新日興等，漲幅也都超過 4%。

類股表現方面，散熱族群中，泰碩漲幅接近 7%，建準、雙鴻、超眾也都有 4% 以上漲幅，另外，遊戲族群表現同樣強勁，傳奇漲逾 4%，大宇資漲 2%，鈊象、智冠、橘子、網龍也都在盤上表現。

聯發科今日舉辦法說會，美系外資卻指出，短期 5G 領域和未來 3-4 個季度的營收恐有疲軟風險，將聯發科評等由加碼調降到中立，衝擊股價今開低走低，終場跌逾 3%，拖累其他 IC 設計股如矽創、凌陽、海德威、聯詠、禾瑞亞等全數走跌。

PCB 廠瀚宇博昨宣布以私募、換股方式，取得軟板廠嘉聯益 24% 股權，但今日兩家公司股價同步重挫，嘉聯益跌逾 9%，瀚宇博也一度跌停終場漲跌逾 6%，另外，包含記憶體族群華邦電、南亞科跌幅近 3%，金融股遠東銀、元大金、京城銀也都在盤下。

法人表示，北韓今天又發射兩枚飛彈，拖累亞股全面下挫，但台股今力守 10800 點整數關卡，代表仍維持高位階續強格局，市場也將關注在美國聯準會 (Fed) 利率會議決策。