美中對談敏感之際 川普將和蒙古談稀土投資與自由貿易

週三 (31 日) 美國白宮表示，總統川普將與蒙古總統哈勒特馬 · 巴特圖勒嘎 (Battulga Khaltmaa) 談自由貿易協定，及稀土等重要礦業的投資。此舉被認為是在聯合蒙古，對抗中國與俄羅斯的勢力。

美國與中國正在上海復談貿易協商，不過據白宮的高級官員表示，川普將與蒙古商談自由貿易協定，尤其是稀土等重要礦業的投資，因這些要素對美國的科技業與國防至關重要。

這名官員表示，蒙古約有 90% 的對外貿易，都需要經過中國。目前蒙古正在尋求中國以外的貿易路線，將主要的出口品：羊毛在其他地方加工成商品。

隨著美國與中國的貿易談判越演越烈，川普持續在亞洲尋求更多的盟友。目前川普與蒙古的關係友好，先前蒙古政府還曾贈與川普之子 Barron 一匹駿馬。

稍早川普表示，目前中美對談進展順利，但是中國沒有承諾大買美國農產品，讓他非常失望。他認為若明年連任成功，他將「提供更嚴苛的貿易條件，或者根本不會達成協議」。

在美國與俄羅斯的關係上，蒙古的角色也相當重要。美國政府認定，在 2016 年總統大選期間，俄羅斯涉及干涉選舉，儘管川普多次對俄羅斯提出修正要求，但都未有改善，影響雙方關係。

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