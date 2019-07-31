日立在英國取得4億英鎊城際高速列車訂單、2022投入營運

日本的日立製作所 (6501-JP) 在週三 (31 日) 時表示，該公司在英國取得城際高速鐵路的車輛訂單。數量達 165 輛，訂單金額為 4 億英鎊 (約合 532 億日圓)。

這次的車輛訂單，是由日立製作所設在英國的鐵路系統事業部門「日立鐵路」(Hitachi Rail) 所取得。新型車輛將於 2022 年時，在英國英格蘭中部地區的東密德蘭 (East Midlands) 投入營運。

(圖片：Investing.com)

該路線行經謝菲爾德 (Sheffield)、諾丁漢 (Nottingham)、萊斯特 (Leicester)，以及倫敦 (London) 等都市。

自機構投資人取得資金的英國鐵路設備公司 Rock Rail，將日立所製造的鐵路車輛，以租賃的形式提供給負責營運的阿伯里奧英國分公司 (Abellio UK)。

在列車的編制部分，每組列車有 5 節車廂，全長 120 公尺。最高時速達 125 英里 (約時速 200 公里)。在非電化鐵路的路段，使用柴油引擎來行駛。所採用的最新型引擎，將有效減少有害物質的排出量，可較過去減少約 90%。

另外在使用乘客與居民的要求下，車廂內將提供 Wi-Fi 無線網路，以及電源插座等設備。

目前日立在日本以外的國際市場，積極的推動鐵路業務。在歐洲市場的總部設於英國，過去也對義大利的鐵路車輛廠商實施併購，進行戰略性的事業擴張。