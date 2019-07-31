〈蘋果財報優〉AirPods動能佳 藍牙耳機市場熱度升溫 華通、燿華營運看俏

蘋果今 (31) 日盤後公布最新財報，每股純益 2.18 美元，優於預期 2.10 美元，其中 iPhone 營收 259.9 億美元，年減 12%，但穿戴裝置加速成長，市場對 AirPods 後市看法樂觀，其中，台 PCB 廠中，供應軟硬結合板的華通 (2313-TW) 與燿華 (2367-TW)，營運受惠程度大。

同時，受惠蘋果 AirPods 藍牙耳機熱賣，外溢效果持續擴散，燿華切入蘋果 AiriPods 無線藍牙耳機軟硬結合板供應鏈，目前已出貨第 2 代產品，第 3 季起還有 2 家大型客戶 TWS 耳機軟硬結合板出貨拉升，訂單能見度可看到年底。

燿華受惠軟硬結合板需求旺盛，生產處滿載階段，今年上半年營收突破 100 億元大關，全年營收估將達 210-220 億元，創新高，第 2 季營收 56.38 億元水準，已創 6 季以來新高，也同步改寫單季歷史次高，下半年表現可期。

燿華軟硬結合板主要應用在蘋果無線藍牙耳機與汽車應用，今年上半年淡季不淡，首季稅後純益 2.04 億元，年增 3.1 倍，每股純益 0.33 元，燿華江蘇南通投資設立的新廠，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可無逢銜接上海展華廠生產，月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能。

目前，TWS 的無線藍牙耳機軟硬結合板供應商，以華通、燿華等最被市場熟悉，兩者也積極開發非蘋客戶，另外最新浮出檯面的廠商則有柏承 (6141-TW)，柏承以 6-8 層的 HDI Any Layer 硬板製程結合軟板，今年已通過大廠認證。

無線穿戴產品市場成長趨勢確立，隨著蘋果產品熱賣，帶動 TWS 相關風潮，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，相繼推出無線藍牙耳機，研調單位更預估， 2019 年 TWS 藍牙耳機出貨量達 7800 萬組，年增 52.9%，為今年銷售成長幅度最高的 3C 電子熱門產品。