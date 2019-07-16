TWS藍牙耳機銷售夯 柏承、燿華Q3起訂單加溫

TWS 無線藍牙耳機市場需求熱度明顯升高，PCB 廠柏承 (6141-TW) 及燿華 (2367-TW) 今年都有新客戶，其中柏承在 TWS 耳機的軟硬結合板出貨有看頭，下半年將放量出貨，應用產品也包括專業國際品牌客戶；而華通 (2313-TW) 則因 iPhone 新手機占掉產能，出貨火力稍減。

無線穿戴產品市場需求成長趨勢確立，隨蘋果 AirPods 熱賣，帶動相關風潮，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，相繼推出無線藍牙耳機，市調單位更預估， 2019 年 TWS 藍牙耳機出貨量達 7800 萬組，年增 52.9%，為今年銷售成長幅度最高的 3C 電子熱門產品。

目前，TWS 的無線藍牙耳機軟硬結合板供應商，以華通、燿華等蘋果供應鏈 PCB 廠最被市場熟悉，兩者也積極開發非蘋客戶，最新浮出檯面的廠商則是柏承，柏承以 6-8 層的 HDI Any Layer 硬板製程結合軟板，今年已通過大廠認證。

柏承生產 TWS 無線藍牙耳機軟硬結合板，並應用到無線藍牙、運動與降噪耳機等高加值產品，為下半年重要利基性產品。

柏承全力衝刺江蘇昆山廠營運，第 2 季以來接單及出貨走揚，第 1 季為今年營運谷底，第 2 季營收也順利成長，第 3 季還有昆山廠 HDI 手機板大量出貨挹注，法人指出，柏承今年 4 季都將維持獲利。

柏承第 2 季營收 8.39 億元，季增 21.43%，與去年同期最大不同點，第 2 季營運將獲利，明顯與去年第 2 季虧損表現大不同。

目前柏承在中國江蘇昆山廠，產能規劃為每月 35 萬呎，去年處獲利狀態，生產軟硬結合板及 HDI 製程產品，主力客戶產品主要銷售東南亞地區，目前並不受到中美貿易衝突影響，柏承昆山廠營運稼動率也達 9 成以上。

柏承今年第 1 季每股純益為 0.36 元，法人估今年營運包袱惠陽廠將止血，除本業在 4 季都能獲利，第 4 季將有出售惠陽廠挹注獲利，全年業外、本業獲利俱佳之下，柏承今日除息 0.1 元，開盤即填息。