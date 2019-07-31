合作綜效短期難顯現 瀚宇博德、嘉聯益今雙雙一度跌停

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，成為嘉聯益 (6153-TW) 單一最大股東，今日兩檔股票恢復交易，但早盤雙雙一度被打入跌停，PCB 業界人士指出，此投資案符合產業前進方向，但短期綜效難顯，因此拖累股價走勢。

瀚宇博德宣布，將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權， 嘉聯益股本將因此從 41.3 億元增加到 54 億元，股本膨脹 30.75%， PCB 產業界人士指出，瀚宇博德投資嘉聯益的綜效將難在短時間出現，在嘉聯益股本膨脹 3 成下，獲利成長速度恐追不上，不利嘉聯益股價。

PCB 業界人士指出，目前 PCB 業競爭環境成熟，年獲利要成長 3 成相當困難，去年在全製程 PCB 廠中，沒有任何一家獲利超過此幅度。

就 PCB 產業角度而言，PCB 業界人士表示，瀚宇博德投資嘉聯益，規劃生產軟硬結合板產品，符合目前發展方向，目前華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 生產的軟硬結合板產品，其中軟板也來自本身生產，而瀚宇博德有意跨入 5G 通訊軟硬結合板來看，入股嘉聯益 24% 股權，是正確的選擇。

瀚宇博德預計以 24.38 億元現金認購嘉聯益私募股權，認購價每股 28 元，認購嘉聯益增資後 16% 股權，並用股權交換方式取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博德換 1.36 股的嘉聯益；瀚宇博德將增加 3.2 億元的股本，總股本增加到 49 億元。

瀚宇博德購併 PCB 同業具十足經驗，目前華新旗下 PCB 及 EMS 廠精成科 (6191-TW) ，就是自寶成 (9904-TW) 手中所取得經營權，同時瀚宇博德本身連同精成科，有高達每月 1100 萬平方呎的產能，且仍在擴張之中。。