統一超除息行情熱 早盤填息近4成收復300元價位

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (31) 日除息，每股配現金股利 8.8 元，是歷年次高，除息參考價 297.5 元，開盤直接站回 300 元關卡，早盤最高來到 301 元，填息率近 40%，穩步展開除息行情。

統一超目前正值傳統旺季，隨著夏季氣溫攀高有效帶動鮮食熱銷，7-ELEVEN 表示，夏季輕食四大天王御飯糰、涼麵、沙拉及三明治越熱越賣，銷量最高甚至較冬季翻倍成長。

其中，沙拉暑期熱銷成長超過 2 倍，由於 7-ELEVEN 觀察到愛吃肉的人比愛吃菜的多，首創「肉主題」沙拉，上市 3 個月來狂銷超過 100 萬份。

另一方面，統一超指出，耗資上億元將御飯糰全品項從原料、設備、製程工法進行大革新，強打價格不變、品質提升，預計在旺季期間將再衝出一波熱銷潮。

此外，統一超正持續強化會員經營，OPENPOINT APP 自去年底推出 OPEN 錢包以來，已累積有 22 萬名忠實會員，客單價較其他支付工具使用會員高出 40%，7 月以來新推出多元支付累點活動，推升 OPENPOINT 會員數年增幅達 140%，會員數已達 450 萬人。

據資策會 MIC 2019 年上半年度調查，許多銷售通路推出自家行動支付服務後， 上半年滲透率已成長至 14.4%，其中，7-ELEVEN 滲透率達 3.8%，是目前連鎖通路自營電子錢包排名第一。

統一超表示，OPEN 錢包最新新增可綁定中國信託信用卡，預估再吸引數十萬人次加入 OPEN 錢包行列，為會員經營持續添新動能。