〈穩懋法說〉產能利用率已達8成 將依客戶需求評估是否擴產

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總經理陳舜平表示，美中貿易戰對穩懋影響暫時難以評估，但目前成長動能沒有受到影響，不過受惠客戶需求帶動，預期今年營運高峰將落在本季，目前產能利用率達 8 成，現階段仍可滿足客戶需求，公司也持續評估進一步擴產計畫。

面對美中貿易戰，陳舜平強調，穩懋全球都有客戶，中國客戶占比沒有特別突出，且部分客戶是透過供應商間接供貨，因此目前難以評斷美中貿易戰對穩懋的影響，但目前來看，客戶成長動能正向。

陳舜平表示，去年營運高峰落在第 2 季，但今年受全球政經局勢變化，預估營運高峰將落在本季，至於年初訂定的擴產計畫，已在第 2 季底達成每月生產 36000 片目標，目前產能利用率達 8 成，至於是否繼續擴產，後續將依客戶需求調整。

陳舜平進一步指出，今年初與 Avago 協議回購的機器設備，也在第 2 季陸續完成，目前進度已告一個段落，未來將隨全球局勢變化、整體客戶需求做調整。

針對外傳蘋果、華為等高階手機，前後鏡頭將搭載 VCSEL 垂直面射雷射，陳舜平表示，不論是採用結構光或是 ToF，只要採用「雷射」技術，都是穩懋商機，雖然兩者技術難度很高，但穩懋並不擔心，將依客戶要求生產。

另外，聯茂今日也公告，董事長一職將由穩懋董事長陳進財接任，陳舜平表示，董事長是以個人身分參與，對此不便評論。