工研院資通訊科技日 推34項創新技術瞄準智慧商機

工研院今 (31) 日舉辦 ICT TechDay(資通訊科技日)，聚焦 5 大主題，包含 5G 通訊、AI 系統、AI 應用、無人載具及資安治理，工研院表示，今年共有 34 項創新技術，未來將持續攜手 ICT、IoT 生態系，布局智慧科技商機，瞄準 2026 年高達 3.46 兆美元的 ICT 商機。

工研院表示，預估到 2026 年全球 ICT 商機將達到 3.46 兆美元，其中電信服務數位轉型商機更將達到 6190 億美元，而台灣在全球資通訊及電子產業具有優勢，5G 商機對於台灣產業來說是未來成長的機會，目前工研院已攜手中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 部屬 5G 國家隊，分別針對娛樂場館、智慧車載領域布局。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，隨著 5G 商業應用發展，人工智慧 (AI)、無人載具與資安治理將有突破性發展，尤其是在無人機，能透過結合虛擬實境 (VR) 穿戴式裝置開發第一人視角，創造如同賽車的無人機競賽，而在自駕車應用方面，預期下半年將逐步落地應用，台灣特殊的路況資料庫將成為市場發展利基。

在資訊安全治理方面，闕志克表示，隨著 5G 發展，資訊自動攻防技術戰略重要性提升，資訊戰可能成為未來戰爭新型態，因此，資訊安全攻防工具也是目前優先研發部署重點。

工研院表示，今年將聚焦在 5 大領域包括 5G 通訊、AI 系統、無人載具、AI 應用、資安治理，共展出 34 項技術，包含 5G 通訊基地台、無線電通道資訊 (CSI) 非接觸式呼吸偵測應用、霧運算 MEC+ AR 導航、智慧影像分析、自駕車、無人機隧道飛行解決方案，同時也針對資安、串流遊戲議題，展示行動裝置虛擬化技術。