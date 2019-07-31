盤前財經大事搶先讀2019年7月31日

今日操盤前瞻

台灣第二季 GDP

日本 6 月工業生產指數

美國 7 月 ADP 就業人口變動

法說會：致茂、中華電、聯發科

除權息：聿新科、和碩、中租 - KY、保瑞、百和、茂順、順德等

〈蘋果財報優〉一文掌握：蘋果史上最佳 Q3 財報所有焦點

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 盤後公布 2019 會計年度 Q3 財報繳出亮眼成績單，無論是營收、每股純益 (EPS)、下一季財測等數據均優於華爾街預期，激勵蘋果盤後股價飆高逾 4%。閱讀全文...

美中對談敏感之際 川普將和蒙古談稀土投資與自由貿易

週三 (31 日) 美國白宮表示，總統川普將與蒙古總統哈勒特馬 · 巴特圖勒嘎 (Battulga Khaltmaa) 談自由貿易協定，及稀土等重要礦業的投資。此舉被認為是在聯合蒙古，對抗中國與俄羅斯的勢力。閱讀全文...

〈穩懋法說〉受惠 5G 需求、客戶新機上市 Q3 營收將季增 3 成

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 昨 (30) 日召開法說會，副總經理陳舜平表示，受惠亞洲客戶需求成長，第 2 季表現優於預期，展望本季，在 5G 需求、客戶新款智慧型手上市及基礎設備帶動，營收可望季增 3 成。閱讀全文...

〈純網銀放榜〉三搶二變全過關 三個原因為開放髮夾彎

台灣純網銀昨 (30) 日揭曉，金管會主委顧立雄宣布，經審查會共識決，將來銀行、LINE Bank、樂天商銀 3 家均獲得執照，面對從「三搶二」到通通有獎，顧立雄解釋原因有三，分別是營運模式各有不同、目標客群也有差異、加上參採他國經驗家數界線並非絕對，因此最終決議，讓 3 家全數通過。閱讀全文...

瀚宇博德將參與私募及換股 取得嘉聯益 24% 股權 躍升成最大股東

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) ，昨 (30) 日同步召開董事會敲定雙方合作案，瀚宇博德將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，一躍成為嘉聯益單一最大股東，全案預估最快 10 月底完成。閱讀全文...