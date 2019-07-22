中方示好？官媒稱企業已詢價購買美國農產品 並申請關稅豁免

在美國總統川普抱怨中國未兌現購買農產品承諾後，中國官媒新華社週日 (21 日) 報導，一些中國進口商正向美國出口商詢價，同時向北京申請，希望能免除這些農產品進口的關稅。

新華社文章表示，已有一些中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並向北京政府申請豁免加徵關稅，中國國務院關稅稅則委員會將組織專家，對企業提出的豁免申請進行評審。

這是自 6 月底川習會後，中方首度就購買美國農產品表態。但報導中並未提供詳細資訊，包括可能會購買那些農產品。

據《法新社》報導，本月早些時候，美國已經從自己的關稅清單刪除 110 個中國出口產品，此舉被視為善意回應。自去年美中貿易戰開打以來，雙方互課關稅的產品規模，已達到 3600 億美元。

在 6 月底川普會之後，川普表示，華盛頓承諾暫停對中國進口 3000 億美元的計劃關稅增加，北京方面也已提出從美國購買「大量食品和農產品」。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 近日表示，中方購買農產品對貿易談判來說「非常非常重要」。

7 月 19 日，川普在白宮表示，美中談判進行了非常好的通話，並強調中國 27 年來最差的 GDP 數據，可能加速談判。中共官媒《環球時報》總編胡錫進則在推特上表示，雙方通話後可能很快就會有一次面對面談判。外界分析，這可能意味着中方已經做出某種妥協。

但兩國之間談判仍存在很大分歧，美國商務部長羅斯警告，談判將是一個「漫長而複雜的過程。」