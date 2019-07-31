

◆盤勢分析

1. 美中貿易代表週二於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫。美股四大指數呈現下跌，跌勢收斂，跌幅介於 0.09% 至 0.26%。企業財報方面，運動服飾 Under Armour 下修北美財測，製藥大廠默克最新財報優於預期，消費品巨頭寶僑財測樂觀，蘋果盤後公布最新財報每股純益優預期。

2. 週二台股開高走低，相較其他亞股弱勢，聯準會利率決議前夕，呈現調節賣壓，先前強勢族群如網通、散熱、光學元件等，紛紛擴大跌幅，影響指數下跌 54.83 點，跌幅 0.50%，收在 10,830.90 點，成交金額為 1305.55 億元。三大法人合計買超 19.84 億元，外資買超 23.95 億元、投信賣超 6.05 億元、自營商買超 1.94 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，背離走勢，回檔需量縮表現。

(2)均線：下檔支撐為季線 (約 10667 點) 附近，壓力為 11000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（47）低於 50，短線整理格局。

4. 櫃買指數跌幅 1.38%，收在 140.80 點，相較加權指數弱勢。支撐為季線 (約 137 點) 附近，壓力為約 143 點，KD 指標反轉向下，9 日 K 值（63）高於 50，短線進入整理。

5. 觀盤重點：上檔賣壓湧現，指數失守月線，後勢股市波動恐加劇，市場觀望接下來聯準會動向，台股選股方向可留意半導體、運動休閒、PCB、高殖利率等。

6. 蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 公布 6 月止的一季財報，其獲利高於預期，且營收在經過連續 2 季下滑後，終於轉為成長，激勵盤後股價漲逾 4%。主要為創紀錄的服務營收、可穿戴設備加速增長、iPad 和 Mac 表現強勁，抵銷 iPhone 營收年減 12%，略低於預期的負面衝擊。

7.PCB 廠瀚宇博德（5469）和嘉聯益（6153）30 日共同召開記者會，宣布瀚宇博德斥資 24.38 億元參與私募並以換股方式，一共取得嘉聯益 24％股權，成為最大單一股東，未來在整合雙方優勢、技術、資源之下，一同拓展 5G 市場，達到 1+1 大於 2 的規模經濟及財務綜效。

8. 半導體矽智財（IP）供應商 M31（6643）公告第二季每股淨利 1.73 元優於市場預期。由於晶圓代工廠近年來大量引入獨立第三方業者提供的特殊製程 IP，M31 今年受惠於基礎元件（FMI）IP 打進台積電 16 奈米及 7 奈米等先進製程供應鏈，高速介面（FCI）IP 中的 USB IP 獲三星晶圓代工採用。

9. 台灣造紙業產量結構出現二次大整骨，正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）三大工紙廠帶頭增產下，去年工紙總產量大增 7.9％，外銷占比約三成，進一步推升台灣整體紙類總產量年增 5.7％，雙雙攀上近十年高峰，在外銷比重拉升，提高利差空間下，三大工紙廠獲利可望增溫。

