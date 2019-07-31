Sony：川普若擴大對中關稅 PS系列在美售價必須得漲

據《華爾街日報》報導，日本索尼 (6758-JP) 於週二 (30 日) 聲稱，若美國執意對中國擴大加徵關稅，考慮到公司 PlayStation 系列大多數零件都在中國製造生產，將不得不提高 PlayStation 系列在美零售價，索尼警告漲價將會衝擊消費者。

SONY 股價走勢圖 (圖片: Investing)

索尼首席財務長 Hiroki Totoki 表示：「加徵關稅將會傷害美國經濟」

今年 5 月，川普將價值 2000 億美元以上中國商品的進口關稅從 10% 上調至 25%。川普並威脅道，如果美國與中國的談判破局，包括 PlayStation 遊戲機在內，額外的 3000 億美元中國進口產品都將被徵收關稅。

上個月，索尼連同競爭對手任天堂 (Nintendo)，以及微軟 (Microsoft) 一起向美國貿易代表辦公室提交了一封反對關稅的聯署信。

索尼財務長表示，公司尚未決定如何應對擴大的加徵關稅，但正在研究其選擇，包括要求消費者承擔部分負擔。「迄今為止的關稅對我們影響不大，但我們應該對潛在的風險保持警惕」Totoki 說道。

PlayStation 系列是目前索尼最大的收入來源。2013 年底發布的 PS 4 遊戲機銷量低於預期，索尼將截至 2020 年 3 月的銷量預測，下調了 100 萬台至 1500 萬台。上一季的 PS4 銷量為 1780 萬台。

索尼計劃在 2020 年推出下一代遊戲機，即便不考慮關稅，索尼也表示新一代遊戲機技術將使得售價更貴。