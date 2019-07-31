〈財報〉Q3財測遜於市場預期 AMD盤後股價下跌逾5%

AMD (AMD-US)於週二 (30 日) 公布 Q2 財報，營收達 15.3 億美元，淨收入為 3500 萬美元，該公司公布下一季 Q3 營收展望，收入預估達到 17.5 億美元至 18.5 億美元，低於市場預期，此前分析師預測收入將有 19.4 億美元。

AMD 週二 (30 日) 盤中一度上漲 1.2%，盤後一度下跌 5.1%，收盤價為 33.98 美元。

AMD 股價走勢 (圖片: Investing)

AMD Q2 財報關鍵數據 (Non-GAAP)：

營收: 15.3 億美元，遜於去年同期的 17.6 億美元，下滑 13%，FacSet 分析師預期 Q2 營收達 15.2 億美元

毛利率: 41%，較去年同期的 37%，成長 4%，與上季持平

淨收入: 9200 萬美元，較去年同期下滑 6400 萬美元

GAAP 淨收入: 3500 萬美元，遠低於去年同期的 1.16 億美元

稀釋後每股純益 (EPS): 0.08 美元，符合 FactSet 分析師預測的每股純益 8 美分。

受到 7nm Ryzen、Radeon 和 EPYC 處理器推動，銷售大幅成長，AMD 執行長蘇姿丰對於本季財報表示滿意：「目前公司增加了三種 7 奈米製程的產品系列產量，這對於 AMD 來說是個轉捩點，」

AMD 被認為是 2019 年表現最佳的半導體股票，累計今年股價已上漲 80.7%，不過在公布 Q3 營收展望後，週二 (30 日) 股價下跌 4 至 5%。

AMD 歷年營收 (圖片: AMD)

Q3 展望預計收入為 18 億美元，前後增減 5000 萬美元左右，較上一季度成長約 18%，與去年同期相比成長約 9%。

展望未來

投資人應關注 AMD 在本月 7 日推出的 7 奈米 Navi GPU，這是輝達 (Nvidia) 首次與 AMD 進入價格戰，輝達推出與 Navi 同樣價格的超級版 GeForce GPU，以維護其市場份額，不過 AMD 在發行 Navi GPU 最後一刻宣布降價以此回應。

AMD 在輝達遊戲類營收 (圖片: Market Realist)

根據 Jon Peddie Research 的數據，AMD 在第一季度 AIB 合作夥伴獲得了 3.9% 的 GPU 晶片市場份額。

儘管新產品的推出和市場強勁需求，由於受到美中貿易戰影響，和超級電腦的技術禁令，AMD 和天津海光 (Tianjin Haiguang Advanced Technology) 的合資引人矚目，綜觀看來，全球半導體市場需求疲軟，AMD 營收有可能受挫，如同競爭對手英特爾營收下滑一樣。