〈世界法說〉Q3估持平至季增5.5% 惟旺季效應不如往年明顯

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (30) 日召開法說會，釋出第 3 季展望，由於供應鏈庫存水位仍高，估營收將介於新台幣 69-73 億元間，較上季持平至季增 5.5%，毛利率估 35.5-37.5%，營益率估 23.5-25.5%。董事長方略指出，第 3 季需求最強勁為電源管理 IC 與小尺寸驅動 IC 產品，惟大尺寸驅動 IC 需求不如預期，旺季效應不如往年明顯。

展望第 3 季，世界先進副總經理曾棟樑指出，由於經濟成長趨緩，供應鏈庫存水位仍高，保守看待客戶需求。

方略指出，第 3 季月產能估與第 1 季相當，約達 21 萬片 8 吋晶圓，目前訂單能見度仍維持 2 個月，可看至第 3 季底，以製程別來看，0.25 與 0.5 微米製程比重將會提升。

從產品別來看，方略表示，第 3 季需求最強勁的是電源管理 IC 與小尺寸驅動 IC 產品，營收貢獻將較上季增加，而電源管理 IC 成長，主要受到 5G 基地台部署需求驅動，預估今年全年電源管理 IC 營收將有雙位數成長。

不過，方略強調，大尺寸驅動 IC 第 3 季需求估衰退，由於過去第 3 季多為傳統旺季，但今年未見需求動能，部分原因為客戶端仍在去化庫存，使今年旺季不如往年。

方略指出，從往年營運軌跡來看，下半年比上半年好，但今年下半年旺季不如往年，雖然目前對下半年展望，較今年 6 月股東會時樂觀，但近來又出現日韓貿易戰，對供應鏈帶來另一不確定性，短期雖有利台廠，但長期恐使供應鏈更趨複雜，未來情況還要再觀察。

世界先進今日也宣布，財務長曾棟樑將於今年 8 月底退休，董事會通過由會計處資深處長黃惠蘭升任財務長，今年 9 月 1 日正式上任。

