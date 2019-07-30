〈聯亞法說〉Q3出貨續回溫 營收估季增1成左右 5G應用季末將量產

聯亞 (3081-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望第 3 季，財務長楊吉裕認為，營收可望季增 7-9%，甚至有機會挑戰 11-13%，主要是矽光產品以及電信相關應用出貨持續回溫，至於 5G 應用，預計第 3 季末產品將開始量產，可望貢獻營運表現。

楊吉裕表示，矽光主要客戶和新客戶，100G 和 400G 產品都照進度進行中，其中主要 3 個客戶都在做 400G，雖然目前 400G 還在試產階段，但樂觀看待長期發展。

楊吉裕進一步指出，明年矽光在新客戶，還有包括 400G、200G 等產品的帶動下，單一產品對矽光晶片的用量將提升，也有利需求成長，且隨著營收規模放大、產品組合正向發展，都將推升毛利率表現。

5G 產品方面，聯亞目前以 25G 為主力，楊吉裕表示，聯亞手中有 5-6 個客戶，預計 9-10 月進入量產，開始貢獻營收，不過他也直言，今年只是一個起步階段，比較大量、比較新的建置要到明年上半年會看到。

3D 感測 VCSEL 部分，楊吉裕表示，由於 3D 感測主要用在 AR/VR，若消費者使用提高，則有機會比 2 年前蘋果的 Face ID 接受度更高，聯亞第 2 季 3D 感測出貨占比營收約 5%。

另外，在電信應用方面，楊吉裕指出，過去幾個月看到中國市場對高階需求上升，或許短線沒有辦法看到實質營收，但長期來看會是個機會。