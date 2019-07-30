〈世界法說〉資本支出再微調 降到107億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (30) 日召開法說會，並調整今年資本支出，由於因應內部產品組合調整，金額由原先新台幣 117 億元，下修至 107 億元，至於新加坡 8 吋新廠，目前還在產能佈建階段，一切照進度進行中。

董事長方略表示，今年全年資本支出約新台幣 107 億元，其中涵蓋台灣 3 座晶圓廠資本支出 30 億元，併購新加坡 8 吋晶圓廠相關交易金額 2.48 億美元 (約新台幣 77 億元)，整體資本支出金額，較去年 12 億元大幅成長。今年世界先進全年產能將達 250.2 萬片 8 吋晶圓，年增 5%。

世界先進今年 1 月底宣布，以 2.48 億美元買下格芯位於新加坡的 8 吋晶圓廠，收購包括廠房、廠務設施、機器設備、MEMS 智財權與業務，據原先預定時程，將於 12 月 31 日完成交割。

對於新加坡新廠目前進度，方略指出，還在產能佈建階段，一切照計畫進行中，該廠原有的 MEMS 業務，也將持續進行，將成為世界 MEMS 業務的主要基地。

折舊費用方面，方略表示，第 3 季折舊金額為 5.3 億元，2019 年全年折舊費用共約 21.4 億元，相較去年同期增加近 18%。