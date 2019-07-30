〈中光電法說〉Q2 EPS 0.45元 估Q3需求將回溫

中光電 (5371-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，公布財報及展望，第 2 季稅後純益 1.95 億元，季增 107.3%、年減 57.13%，每股純益 0.45 元，展望本季，中光電表示，受客戶需求回溫，預估節能產品出貨量將季增 1 成以上，影像產品也會受惠傳統旺季需求，帶動營運成長。

中光電第 2 季營收 113.62 億元，季增 0.79 %、年減 18.53 %，毛利率 19.14%，季增 2.81 個百分點、年增 0.95 個百分點，營益率 2.11%，季增 1.59 個百分點、年減 1.77 個百分點，稅後純益 1.95 億元，季增 107.3%、年減 57.13%，每股純益 0.45 元。

中光電累計今年上半年營收 226.36 億元，年減 14%，毛利率 17.74%，年增 0.57 個百分點，營益率 1.32%，年減 1.34 個百分點，稅後純益 2.89 億元，年減 55.4%，淨利率 1.28%，年減 1.19 個百分點，每股純益 0.67 元。

中光電表示，上半年雖受產業傳統淡季與政經情勢不利影響，整體營運較去年同期大幅衰退，但由於高毛利產品出貨比重增加，推升毛利率小幅上升。

在節能產品事業方面，中光電表示，受傳統淡季影響，第 2 季節能產品出貨量約 952.3 萬片 (台)、營收達 53.5 億元，分別季減 5%、1.5%，合計上半年節能產品出貨量約 1954 萬片 (台)、營收達 107.82 億元，年減 14%、9%，展望本季，預期在 EMS 客戶高階及大尺寸 TV LCM 生意、NB 產品出貨回溫，整體出貨量將季增 1 成以上。

影像產品事業方面，中光電表示，今年沒有運動賽事刺激買氣，加上傳統燈泡投影機需求較往年疲弱影響，第 2 季出貨量約 19 萬台、季減 7%，受惠固態光源及教育機種出貨比重增加，帶動平均出貨單價季增 11%，營收約 33.74 億元、季增 3%。

合計上半年影像產品出貨量約 39.5 萬多，年減 40%，但平均單價則受 SSI 固態光源及高階機種出貨比重拉高，年增 24%，上半年營收約 66.55 億元，年減 25%，展望本季，中光電表示，下半年為影像產品傳統旺季，預期整體需求回溫，營運可望逐季成長。