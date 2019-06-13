中光電對景氣保守看待 期待下半年傳統旺季

中光電 (5371-TW) 今 (13) 日舉行股東會，中光電表示，仍保守看待下半年景氣，不過下半年是傳統旺季，對營運展望仍正向看待，預期影像產品事業群在客戶提前拉貨及季底效應帶動下，出貨將大幅成長，並將持續布局自動化產線，並以影像識別、人工智慧和雲端加值服務為發展方向。

中光電表示，將深耕光學核心技術以拓展跨應用的光學元件領域，並發展結合人工智慧、深度學習、電腦視覺、物聯網和雲端運算的數據型服務平台，瞄準智慧零售、智慧健康產業及無人機智能方案市場。

中光電表示，先前向大億金茂購置的南科廠房將以自動化生產為主，目前一切都照著進度走，預計最快明年就能投入生產，新一代 AR 光機產品也持續開發中。

中光電今也通過董事改選，新任董事名單為董事長暨執行長張威儀、迅捷投資公司代表人何泰舜、軒和董事長暨總經理杜德成、馨昌董事長暨總經理鄧傳馨，獨立董事部分則由國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授陳鴻基、國立政治大學財務管理學系專任教授周行一及大熊星國際多媒體公司總經理姚謙擔任。

中光電去年合併營收達 556.73 億元，年增 5%，稅後純益 20.2 億元，年增 15%，每股純益 4.65 元，今股東會也通過，將配發每股 2 元的現金股利。