受惠客戶提前拉貨及季底效應 中光電6月營收月增5%

中光電 (5371-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收達 40.01 億元，月增 5.05%，年減 17.99%，展望本月，中光電表示，預期影像事業在客戶前拉貨及季底效應後，將小幅下滑，而節能產品出貨，有機會成長 1 成以上。

中光電累計今年前 6 月合併營收 226.36 億元，年減 14%；第 2 季合併營收 113.62 億元，季增 0.79%、年減 18.53%。

中光電表示，在美中貿易戰促使客戶積極提前拉貨以及季底效應帶動下，影像事業產品 6 月整體出貨量約 8 萬 5 千多台，合併營收約 13.67 億元，分別月增 64%、36%；累計第 2 季出貨量達 19 萬台左右，季減 7%，營收約 33.74 億元，季增 3%，主要受固態光源及教育機種出貨比重增加帶動產品單價提高。

中光電累計今年上半年影像產品出貨量約 39.5 萬台，營收約 66.55 億元，分別年減 40%、25%，中光電表示，預估本月影像產品出貨量在 6 月提前拉貨及季底效應後，將小幅下滑。

在節能事業產品方面，中光電表示，6 月節能產品整體出貨量約 331 萬片 / 台，月增 5%，合併營收約 18.31 億元、月增 1%，其中 EMS 生意因 NB 需求成長帶動營收約 12.11 億元、月增 9%，ODM 產品則受到歐系客戶拉貨週期影響，營收約 5.41 億元，月減 15%；累計第 2 季節能產品營收達 53.5 億元，出貨量約 952.3 萬片 / 台，分別季減 1.5%、5%。

累計今年上半年節能產品營收達 107.82 億元，出貨量則約 1954 萬片 / 台，分別較年減 9%、14%，中光電表示，預估本月節能產品合併出貨量在 TV ODM 及 EMS 產品出貨將有 1 成以上成長。