群創Q2虧29.7億元 每股虧0.3元 本季需求可望回溫

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (30) 日公布第 2 季財報，稅後虧損 29.7 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.3 元，群創表示，將持續調整產品組合改善營運狀況，預期下半年客戶將為購物節備貨，面板需求可望緩步回升。

群創第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.43 %、年減 4.94 %，毛利率 3.71%，季增 2.25 個百分點、年減 5.11 個百分點，營益率 -5.29%，較去年由盈轉虧，稅後虧損 29.7 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.3 元。

群創今年上半年營收 1231 億元，年減 7.6%，毛利率 2.62%，年減 8.58 個百分點，營益率 -6.46%，稅後虧損 66.95 億元，由去年盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

群創表示，第 2 季整體出貨面積達 726 萬平方公尺，季增 3.5%，液晶面板售價為每平方公尺 279 美元，其中，中小尺寸面板營收達新台幣 146 億元，季增 15%，出貨面積為 60.56 萬平方公尺，季增 9.5%。

依產品應用區分本季營收占比，群創表示，電視 42% 居冠，其次為手機及商用產品 28%、可攜式電腦 18%、桌上型螢幕 12%，而以產品尺寸區分，10 吋以下為 23%、10 到 20 吋為 23%、20 到 30 吋為 14%、30 到 40 吋為 5%、40 吋以上為 35%。

展望下半年，群創表示，雖然第 2 季面板面臨價格壓力，但隨著歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升，電視面板需求也可望回溫。

在面板價格方面，群創表示，預期本季大尺寸面板出貨量將持平第 2 季，但整體平均售價將小幅下滑，至於中小尺寸出貨量預估個位數衰退，但平均售價小幅提升。