手遊新作貢獻營運 智冠6月營收寫近3個月高點

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 4.64 億元，受惠《吞食天地 M》海外市場營運穩健，加上新作《戀愛盒子 M》貢獻營運，帶動營收月增 5.24%，年增 13.42%，為近 3 個月高點；第 2 季合併營收 13.55 億元，季減 9.43%，年增 15.48%；上半年累計營收 28.51 億元，年增 17.72%。

智冠表示，旗下子公司中華網龍 (3083-TW) 去年 9 月推出的手遊《吞食天地 M》，已於 5 月中旬在泰國上市，營運穩健，上市以來穩坐 Google Play、App Store 雙平台遊戲暢銷排行榜，而網龍享有營運分潤，也彌補國內市場營收的下滑，且第 3 季將於越南推出，可望持續貢獻營收。

除《吞食天地 M》積極拓展海外市場外，網龍新作《戀愛盒子 M》也於 5 月 16 日推出，月營收貢獻達 1500 萬元，屬於長賣型遊戲，手遊生命週期較長。網龍下半年也將推出大型 IP《黃易群俠傳 M》，預期營收貢獻可望超越《吞 M》當時寫下的佳績。

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