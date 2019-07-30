想買酒店公寓？先看配套權益是否和國際同步

近年來豪宅產品朝向與五星級國際飯店跨界合作，在全世界掀起一股酒店公寓置產風潮。不過專家分析，在台灣不少建案打著酒店式公寓名號、住戶卻可能無法使用五星級飯店的設施與服務，建議購買前先評估設施、配套是否與國際同步。

飯店業挾著高知名度、奢華感及貼心服務的完善經營管理流程，不僅創造高檔住宅的形象，更有品牌加值的價值，因而屢屢在國際都會引發頂級客戶爭相收藏的現象。眾多頂級酒店品牌如文華東方、寶格麗、悅榕莊、麗茲卡爾頓、四季、雅詩閣紛紛投入市場，另立一支酒店公寓的鮮明旗幟；這些酒店公寓有些是分棟開發、有些則集中於一棟。不過，酒店公寓的真正神髓是住宅主人可以直接使用飯店提供的俱樂部設施，且享有與飯店相同的國際設計師精裝修空間，住戶只要提著行李箱就可以輕鬆入住，也容易出租給中、長期的高端客戶，更加活化資產運用。

甲桂林廣告副總經理周智柔表示，同樣掛著酒店公寓的名號，到了台灣，有些個案卻打了不少折扣，「不管同棟或分棟開發，飯店和住宅其實是分割的關係，飯店只為付費的旅客服務，俱樂部僅允許住宿旅客使用，住宅住戶是無權使用的。」如此一來，所謂的酒店公寓充其量只是飯店的鄰居，住在飯店旁邊而已。真正的酒店公寓在國際上通常會做到「同棟共構規劃」、「住戶擁有使用飯店俱樂部資格」、「擁有國際設計師打造的精裝修住家空間」等 3 大要件。

在台北，目前標榜酒店公寓的規劃也方興未艾，但真正做到國際酒店公寓配套要件的並不多，大部分與飯店聯合開發，以飯店做為對外行銷包裝的吸引力。經記者深入考察，松江南京角地「琢豐」是少數做到國際酒店公寓的實質內涵，是針對企業主定位的精品酒店公寓，九樓以下由寒舍餐旅集團負責經營飯店，十樓以上規劃為 35-85 坪的精品飯店寓邸，住宅室內提供愛馬仕御用建築團隊精裝修，最吸引買家的則是可以免費使用 20 年的飯店泳池俱樂部。

周智柔表示，大陸建設為了塑造這棟酒店公寓的精品感，不惜斥資邀請了愛馬仕（Hermès）御用建築師 RDAI 事務所操刀，從建築外觀、住宅室內空間、景觀規劃都交由 RDAI 負責，堪稱是從內至外最具有愛馬仕基因的住家。