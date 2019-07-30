美中貿易戰影響 「珠寶業」製造可能移師印度

受到中美貿易戰的衝擊，許多與中美進口商品業務相關的外資企業與供應鏈相繼撤離中國，如今，珠寶業似乎也計畫撤離中國。

全球鑽石業務融資前 3 大銀行之一的印度工業銀行 (IndusInd Bank) 執行長 Romesh Sobti 表示，隨著美中貿易緊張局勢持續加劇，許多全球珠寶巨頭正在將製造基地移出中國，並且最有可能轉移到印度。

美國總統川普幾個月前接受採訪時曾表示，高關稅將使企業撤離中國，並可能轉移到越南、印度等其他亞洲國家。

Sobti 在一次採訪中表示：「全球一些主要的寶石和珠寶業廠商都因為貿易緊張局勢而暫停業務，以重新平衡供應鏈情況，而製造相關業務自然會轉向印度。」原因在於該國有著數十年的鑽石切割、拋光等技術，以及經驗豐富的勞動力。

若珠寶業將製造基地移至印度，將為當地的珠寶出口貢獻急需的成長動能，在截至 6 月 30 日的三個月中，印度珠寶出口下跌了約 10%。印度出口總額中有 15% 是由珠寶首飾業所貢獻。印度在去年發生的一起 20 億美元銀行詐欺事件導致貸款規則緊縮和借貸成本提升，也為當地珠寶業帶來壓力。

印度珠寶業出口額 (圖片：彭博社)

據印度珠寶首飾出口促進協會副主席 Colin Shah 的說法，雖然相關的企業很有可能將製造基地移出中國，但是要進入印度仍將面臨一些障礙。

Colin Shah 說道：「除非有良好的稅收制度和經商便利，否則要企業從中國轉移到印度將是一個挑戰。」