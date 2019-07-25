貿易戰火難熬 孩之寶出走中國 產線改至越南、印度

貿易戰改變了玩具產業的市場版圖，現在連孩之寶 (Hasbro) (HAS-US) 都要出走中國，新產線移至越南和印度。

孩之寶是全球最大上市玩具製造商，知名授權玩具例如「冰雪奇緣」、「復仇者聯盟」等。該公司表示，2020 年底之前，其美國貨品中國製占比可能從目前略低於 2/3 的水準降至約莫 50%。

孩之寶執行長 Brian Goldner 在第二季財報的法說會上表示，「我們逐漸擴大腳印，增加新的全球生產點，我們對於現在所做的事非常滿意。」

由於中美之間局勢緊張，企業不得不做出應變策略，越來越多跡象顯示，長期仰賴中國作為世界工廠的全球供應鏈正面臨永久轉變。一些跨國公司 (例如英特爾) 均檢視其生產工廠，也有一些企業已經加速多元化生產，盡可能的分散風險。

Goldner 表示，中國仍是一個高品質、低成本的玩具製造地，「也將持續是我們全球網絡的重要組成部分。」但礙於對貿易戰的擔憂，孩之寶在中國的生產已見中斷。

財務長 Deborah Thomas 表示，一些零售商第二季時暫停向產地直接進口訂單，並靜盼貿易戰局勢。去年孩之寶美加地區營收 35% 來自這樣的直接進口，預計今年該比例將下降，迫使孩之寶要自己承擔更多進口。

Thomas 表示，如果關稅開始生效，第四季將會受到衝擊。「我們已經完成這項工作，如果關稅真的發生，我們也做好準備應對關稅，但我們持續相信，關稅對我們的業務和消費者來說，短期內具有非常大的破壞性。」