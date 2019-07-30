勞動短缺商機 中、印搶進日本倉庫機器人市場

來自中國和印度的新創公司已經在日本部署了他們的倉庫機器人，因為勞動力短缺使得物流部門的能力難以跟上線上購物成長的速度。

總部位於上海的快倉公司 (Quicktron) 是中國電子商務龍頭阿里巴巴集團控股公司的客戶，今年夏天開始在日本銷售機器人。

快倉的目標是在 2019 年為大約 200 個機器人下訂單，主要來自電子商務物流中心。快倉表示，他們的貨架營運公司減少了所需的員工數量，約為整體的四分之一。

與此同時，印度的 GreyOrange 正在與日本合作夥伴洽談，在全國境內銷售他們的 Butler 機器人。

兩家公司正在與提供倉庫自動化設備的大福 (Daifuku) 等日本公司競爭。這些製造商專注於輸送帶和其他固定設備，而這些設備可以比大型倉庫中的機器人更快地完成任務。

快倉的機器人可以在不需要重大改裝的情況下進行部署。快倉表示，這些設備的成本僅是固定機器的三分之二到一半，採用它們後耗費的相關時間更式縮短了約 50%。

快倉機器人進入包含所需產品的可移動架子下方，並將架子帶至揀選員身邊讓他選擇產品。接著機器人便將貨架返回到等候區。這種安排消除了員工需頻繁前往貨架的動作。而人工智能則檢測哪個機器人離包含所要求產品的架子最近，並分配任務給機器人。

自 2014 年成立以來，快倉已售出約 5,000 台物流機器人，其中包括 700 台阿里巴巴機器人。

快倉於 12 月在東京成立了名為 QT Japan 的供應商。 且已從總部位於大阪的諮詢公司 Funai Soken Logistics 獲得資金。

GreyOrange 將透過包括物流設施開發商 Daiwa House Industry 在內的經銷商在日本銷售其 Butler 機器人。 家具銷售商 Nitori Holdings 已經使用機器人，由機床批發商經營，位於東京附近的倉庫將於今年秋季收到約 70 隻 Butler 機器人。

自 2017 年起在中國運營的中國公司極客 (Geek +) 已開始為服裝和其他行業提供倉庫機器人。

總部位於東京的市場研究公司 Fuji Keizai 表示「日本下一代物流系統和服務市場將在 2025 年達到 3.9 萬億日元 (359 億美元)」

這個數字包括國內公司的海外業務，比 2017 年增長 89.1%。儘管勞動力持續短缺，電子商務市場仍在繼續成長，擴大了對於節省勞動力技術的相關需求。