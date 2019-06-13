短期資金需求攀升 香港利率互換出現20年來最嚴重倒掛

在預期短期內流動性將收緊的心理作用下，香港利率互換 (Interest Rate Swap, IRS) 曲線，出現自 1999 年以來最嚴重的倒掛。

利率互換 (利率掉期) 是一種衍生金融合約，交易雙方按照約定的本金，在約定時間內，交換按不同方式計算的利息。利率交換也可以針對預期中的利率波動，進行投機押注。

據《彭博》報導，香港 1 年期利率互換本週已攀升 21 個基點至 2.18%，而 5 年期合約僅為 1.87%。伴隨港幣的季節性需求強勁，香港 1 個月期銀行間同業拆息週三 (12 日) 寫下 10 年高點，在借貸成本攀升下，助港幣強漲。

外匯市場港幣在週四上午 11:42，上漲 0.01%，至 1 美元兌港幣 7.8236 元。

(來源: 彭博)

長期合約通常能夠反映出投資人對香港長期成長前景和資本流動的預期，而 1 年期利率互換相對於 5 年期合約的溢價，已創下 1999 年 1 月以來最高。

港幣近日需求攀升，因銀行紛紛囤積資金，以應付監管檢查及支付企業客戶利息，而由於科技巨頭阿里巴巴有意在香港第二上市，也引發流動性吃緊的猜測。

交易員指出，目前並無跡象，顯示倒掛的情況可以很快回復正常。過去出現類似倒掛時，香港股市仍然表現良好，未受太大影響，但以往未經歷當前類似的街頭激烈抗爭時期。

OCBC Wing Hang Bank 經濟學家 Carie Li 表示，就目前來看，季節性因素和 IPO 因素，可能會使短期 IRS 上升，就長期而言，隨著全球寬鬆政策和香港的外匯儲備仍然龐大，流出的風險看似可控。因而在短期因素減弱後，未來流動性可能會再次放鬆。