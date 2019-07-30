台股盤前－美中談判今登場 市場期待不高 台股觀望氣氛仍濃

台股昨 (29) 日在電子三雄走弱影響下，終場由紅翻黑，下跌 6.25 點或 0.06%，收 10885.73 點，失守 10900 點關卡，成交量 1041.45 億元，而美中貿易談判代表今 (30) 日將於上海碰面，市場期望不高，美股四大指數漲跌互見，僅道瓊指數小漲。

市場除對美中貿易期望不高，並觀望聯準會 (Fed) 將公布的利率決議，美股四大指數，道瓊指數上漲 28.90 點或 0.11%，收 27221.35；那斯達克指數下跌 36.88 點或 0.44%，收 8293.33；標普 500 指數下跌 4.89 點或 0.16%，收 3020.97；費城半導體指數上漲 4.16 點或 0.26%，收 1598.02。

工總發表「2019 工總白皮書」，工總理事長王文淵認為，美中貿易戰已對全球貿易、投資、股匯市帶來嚴重的衝擊，對產業界來說，最需要是提供良好的投資環境，讓業界合理、合法的根留台灣，也才更能吸引台商及外資投資。工總也向政府提出 211 項政策建言，包括 12 項涵蓋能源、兩岸關係、國內投資環境與新南向政策的策略性建議。

根據經濟部分析，美中貿易戰升溫，讓全球供應鏈重組，各國改為直接對美國出口，台灣上半年對美國出口 220 億元，年增 17%，其中電腦電子及光學製品的轉單效應最顯著，上半年對美出口成長 90%，電力設備及配備成長 16%，機械設備成長 8%。

此外，台商回台投資方案已近百家通過審查，總金額逼近 5000 億元，展望未來，在台商回流及轉單效應下，可望挹注製造業生產、出口及就業，進而提振經濟成長動能，全年向 8000 億元目標邁進。

先前已有文件顯示蘋果 (AAPL-US) 將會推出 5 款不同的 iPad，根據最新的監管文件顯示，蘋果即將推出的 iPad 型號很可能增加至 7 種，且最快於今年秋季亮相，市場看好台廠供應鏈將有望受惠，包括主力代工廠鴻海 (2317-TW) 與仁寶 (2324-TW)，機殼廠可成 (2474-TW)、鴻準 (2354-TW)，電池廠新普 (6121-TW)，被動元件廠國巨 (2327-TW) 等。

法人表示，隨著美中貿易談判重啟、聯準會降息聲聲喚，市場觀望氣氛濃厚下，台股成量縮整理，短線指數上漲空間有限，不過電子、半導體族群陸續召開法說會，可望釋出好消息，建議可先留意相關題材個股。