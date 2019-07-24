騰訊正式宣佈引進任天堂Switch 台廠供應鏈下半年營運看旺

騰訊科技今 (24) 日正式宣布為任天堂在中國的代理商，引進任天堂遊戲機 Switch，市場預估，Switch 最快本季就可望在中國開賣，且在任天堂 9 月將推出新款 Switch Lite 推升下，相關供應鏈包括旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW) 等，下半年營運動能可期。

任天堂供應鏈包括供應 ROM 的旺宏、影像感測晶片的原相、音效晶片的瑞昱 ，分別供應 USB 控制器晶片與 USB-PD 晶片的威盛與偉詮電 (2436-TW) ，供應 Switch 開關晶片的立積 (4968-TW)，機構件的谷崧 (3607-TW)、神基 (3005-TW)，PCB 供應商廣宇 (2328-TW) 等，在任天堂 Switch 進軍全球最大遊戲市場後，營運預期將受惠。

據悉，任天堂估本會計年度 (今年 4 月至明年 3 月) 將銷售 1800 萬部 Switch，若下半年進軍中國市場，在市場潛力龐大之下，銷售量可望大幅成長。

此外，旺宏日前也指出，大客戶任天堂訂單狀況超乎原先預期，且已從 5 月營收開始反應，整體而言，任天堂對今年的訂單預估量比去年多很多，但成長幅度仍待觀察。