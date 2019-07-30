〈財報〉Beyond Meat盤後暴跌13% 宣布第二批股票發行計畫

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年7月30號7點21分

超越肉類公司 (Beyond Meat)(BYND-US) 自今年 5 月以 25 美元上市以來，已上漲超過 8 倍，昨日(29 日) 公布第二季財報數據錯綜，同時，公司宣布，在 IPO 短短三個月之後，將進行第二批股票發行的訊息，導致盤後暴跌近 13%。

超越肉類公司股價 (來源: Google)

公司在盤後宣布，將實施第二批達 325 萬股的股票發行計畫，其中計畫由股東出售 300 萬股，而公司將提供剩餘之 25 萬股。若根據 29 日收盤價每股 222.13 美元計算，這項計畫將可為公司與股東帶來 7.22 億美元。

公司表示，這項計畫帶來的資金，將用於擴展產品線與供應，提高行銷與其他工作目的。公司的高級主管目前拒絕對此發表評論。

分析師 Kamal Khan 認為，Beyond Meat 確實有市場潛力，但是短短時間內，股價已經漲得太快，投資人正在找各種理由獲利了結，這也是今日盤後大跌的原因之一。

第 2 季財報關鍵數據：

營收為 6730 萬美元，優於分析師預期之 5270 萬美元。

每股盈餘為 -24 美分，遠低於去年同期之 1.22 美元，亦低於分析師預期之 -8 美分。

公司看法與展望：

公司表示，營收優於預期的主因，來自市場對於產品的需求強勁，比以往成長了四倍之多，新合作的餐廳及現有的客戶，需求都雙雙增長。

公司預估，第二季與第三季表現將最為強勁，且第三季表現將優於第二季，主要因美國夏季是烤肉的旺季，需求將大增。

公司上調 2019 年財年的全年預期，預估全年營收將達到 2.4 億美元，高於先前預估之 2.1 億美元。

執行長 Ethan Brown 表示，這樣的財測目標僅是「低標」，認為未來的實際成果，將能夠比財測更好。此外，Ethan Brown 表示，目前公司的產品已經賣到全球 51 個國家，未來將繼續擴大產品線，發表更多新產品，與新的市場合作。